«Яндекс» потерял, а затем нашёл своего программиста

Вчера, 19:39

Один из сотрудников компании «Яндекс» пропал в Санкт-Петербурге после того, как заявил, что заболел и ушёл на больничный. Благодаря активным поискам и привлечению полиции мужчину удалось найти.

31-летний программист неделю назад сообщил руководству, что заболел. После этого он ушёл на больничный и более не давал о себе знать. Спустя время один из друзей петербуржца, обеспокоенный тем, что мужчина не отвечает на звонки и уже несколько дней не проявляет активность в социальных сетях, обратился в полицию.

В итоге представителям «Яндекса» всё же удалось разыскать пропавшего сотрудника. Сообщать, где всё это время находился IT-специалист, в компании отказались по этическим соображениям.

Ранее мы писали, что в Воронеже нашли ранее пропавшего парня. Молодого человека волонтёры обнаружили живым в одном из подземных переходов.