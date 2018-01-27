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В Сочи спасатели снимали с радиовышки подростков, залезших туда ради селфи

Вчера, 19:22

Шестеро несовершеннолетних жителей Сочи забрались на радиовышку ради селфи. Однако снимала их оттуда уже служба спасателей.

 В эту субботу, 27 января, приблизительно в 4 часа дня в Южное региональное отделение спасательной службы МЧС поступил вызов с просьбой спасти шестерых ребят, которые оказались на радиовышке. Им позвонили, как выяснилось, сотрудники правоохранительных органов с просьбой о помощи в снятии подростков. Радиовышка, на которую они залезли, находится на горе под названием Батарейка, расположенной в Центральном районе Сочи.
Незамедлительно к месту происшествия выехало 5 сотрудников спасательной службы и 1 медик. Четверо из шестерых забравшихся спустились самостоятельно. Внизу их встретили полицейские. Двое оставшихся, парень и девушка, смогли добраться вниз с помощью спасателей.
Как сообщают сотрудники МЧС, ребята проникли на вышку с целью просто сфотографироваться. К счастью, пострадавших в этой истории не оказалось. спасатели предупреждают о том, что стремление сделать экстремальное селфи может закончиться очень плохо.


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