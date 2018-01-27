В Шри-Ланке умер турист из России

Вчера, 19:12

38-летний россиянин внезапно скончался в Шри-Ланке, где он со своей спутницей находился на отдыхе. По словам девушки, тело умершего увезли в морг, а её вот уже двое суток не выпускают из гостиницы.

Мужчина скончался по неизвестной причине 25 января, находясь в номере отеля. Установить причину смерти не удаётся, поскольку местные власти требуют для проведения вскрытия свидетельство о рождении, которое осталось в Москве. Девушку, проживавшую вместе с ним, не выпускают на улицу. Она уже обратилась в посольство России и к туроператору за помощью, но никто на призыв не отреагировал. В туристической фирме лишь попросили не сообщать об инциденте в СМИ.

Ранее сообщалось, что российский турист скончался на борту самолета, возвращаясь из Доминиканы. Мужчине внезапно стало плохо, самолёт экстренно сел в ближайшем аэропорту, но спасти жизнь пассажира так и не удалось.