В Сети появилось последнее видео с пропавшего траулера «Восток»

Вчера, 18:42

В Сети появилось последнее видео с пропавшего на Дальнем Востоке траулера «Восток», занимавшегося краболовным промыслом Ролик выложен на сайте региональной администрации.

Он стал доступен 27 января. Ролик снимали во время выхода «Востока» в свой, вероятнее всего, последний рейс. Потом снимавший сбросил его в сеть. В ролике он описал, в каком состоянии находится траулер. Он сообщил, что сейчас судно идёт в направлении Зарубино. При этом в отснятом материале отчётливо видно обледенение «Востока», случившееся во время шторма.

Снимавший видео моряк сообщил, что его каюта внизу, где уже почти сплошной лёд, поэтому он решил подняться на мостик. Он передал всем большой привет и рассказал, что экипаж надеется «как-нибудь прорваться».

Данное видео стало последним сообщением, полученным с «Востока» перед исчезновением судна. После этого был зафиксирован лишь сигнал аварийного буя. На борту краболова было 20 человек.

После его пропажи 25 января не удалось обнаружить ни одного из них. В то же время уже найдены два спасательных плотика с «Востока», которыми моряки, видимо, не успели воспользоваться. Скорее всего, судно в результате сильного обледенения внезапно перевернулось в ледяной воде. Поиски моряков продолжаются, несмотря на непогоду.