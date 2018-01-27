У первых геев, оформивших брак в РФ, отключили свет и интернет

Вчера, 18:23

У первых геев, оформивших брак в РФ, в квартире, где они проживают, отключили свет и интернет. Такое сообщение сделал друг этой «семьи», работающий драматургом.

Он проинформировал, что придя к своему другу, «расписавшемуся» с возлюбленным он увидел рядом с их квартирой около шестерых человек, которые настойчиво в неё стучались. Когда он спросил у них, чего они хотят, то получил ответ, что, «непосредственно к геям» у них отсутствуют особые претензии. В то же время они хотели отвезти эту пару в орган, допустивший, по их мнению, ошибку при оформлении «брачного союза».

Хозяин квартиры так и не решился открыть дверь настойчивым посетителям. Как сообщается, после этого у него произошло отключение не только электричества, но и интернета. Сделано ли это представителями поставщиков услуг, или провода в щитке просто оборвали, не сообщается.

Сейчас, как проинформировал друг, пара геев сидят в темноте и ожидают, когда прибудет их адвокат. Они сообщили тому, что находятся «в осаде». Правоохранители в местном отделении инцидент пока не комментируют.

«Молодожёны» заключили свой «союз» в Дании. Когда они вернулись в Россию и обратились в МФЦ Москвы, там им поставили штампы в паспортах на основании имеющихся документов и их переводов. Представители этой службы данную информацию активно отрицают.