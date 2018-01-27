В Крыму медики отказались помочь ребёнку со сломанной рукой без ОМС

Вчера, 18:16

Медицинские работники городской больницы в Евпатории отказались оказать помощь 13-летнему подростку, который обратился к ним после того, как сломал руку по дороге из школы. Сотрудники медучреждения выставили ребёнка на мороз, мотивировав свой поступок тем, что пострадавший не имел при себе страхового полиса ОМС.

Как объяснил прессе дядя школьника, тот сам пришёл в больницу, но получив отказ, не зная, что делать, простоял под больницей ещё около 40 минут. Позвонить родителям он не смог из-за шока и боли. К счастью, на него обратила внимание проходящая мимо женщина, которая предложила свою помощь и сообщила о случившемся его родным. Только после того, как отец с матерью приехали и привезли с собой полис, ребёнка согласились принять. Оказалось, что у него был сложнейший перелом руки, врачи прооперировали школьника, назначили ему лечение. По словам родственников, после операции подросток бредил, продолжая переживать по поводу случившегося, вслух спрашивал себя, где искать помощи и как связаться с матерью.

Возмущённые цинизмом медиков, родители подали жалобу на сотрудников приёмного отделения. Администрация учреждения ситуацию пока не комментирует.