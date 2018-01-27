В Татарстане мать в отчаянии выбросила младенца из окна горящего дома

Вчера, 17:29

Шестимесячный ребёнок на днях скончался в Лениногорске республики Татарстан, после того, как его из окна многоквартирного дома выбросила в надежде спасти от пожара собственная мать. При падении мальчик получил черепно-мозговую травму, что и послужило причиной смерти малыша.

Инцидент произошёл 21 января. Пожар начался на первом этаже здания и продолжал распространяться по помещениям. Живущая этажом выше женщина, пытаясь спасти маленького сына, решилась на отчаянный шаг и сбросила младенца из окна одному из пожарных, которые к тому моменту уже прибыли на место происшествия. Во время падения ребёнок ударился головой о бетонный выступ и серьёзно пострадал. После госпитализации у него диагностировали тяжёлую черепно-мозговую травму, которая привела к смерти. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Пермском крае в пожаре погибли пять человек, трое из них – дети.