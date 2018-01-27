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Житель Краснодарского края "сменил пол" в правах

Сегодня, 17:07

Вопрос о подделке документов будут рассматривать в судебном порядке в Павловском районе Краснодарского края. Стало известно, что задержанный мужчина предъявил сотрудникам ДПС вместо подлинных документов «женские» права.

В Краснодарском крае вскоре состоится судебное слушание по факту использования поддельного водительского документа. Причиной этому стало задержание водителя в Павловском районе Кубани. Сотрудники ДПС засомневались в наличии удостоверения у водителя. В ходе выяснения обстоятельств дела оказалось, что задержанный использовал для перемещения в машине права, принадлежащие женщине.

По факту ведется разбирательство, мужчине придется ответить за нарушение по части 3 статьи 327 УК РФ. Известно, что к ответственности может быть привлечена также особа, чьими документами незаконно пользовался задержанный.


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