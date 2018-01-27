В Серпухове на нефтебазе загорелся резервуар с топливом

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В Подмосковье субботним днем произошло чрезвычайное происшествие. На серпуховской нефтебазе произошло возгорание внутри металлического резервуара с дизельным топливом.

В коммуникационном подразделении МЧС Московской области сообщают, что возгорание на нефтебазе произошло примерно в два часа дня. Дым из резервуара с соляркой увидел охранник предприятия и немедленно вызвал пожарных. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили у руководства предприятия, что емкость на 2 тысячи кубометров пуста на 90%, что повышает риск взрыва паров топлива.

В настоящее время пожарные тушат возгорание. К месту происшествия прибыл пожарный поезд. На данный момент, по мнению специалистов, угрозы перекидывания пламени на другие емкости не существует. Однако пожару дали повышенный номер. Сообщается, что жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара установит дальнейшая экспертиза.