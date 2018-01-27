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На Ставрополье бесследно исчезла девушка, стерев аккаунты в соцсетях

Сегодня, 16:51

С 5 января текущего года в Ставрополе 19-летняя студентка бесследно исчезла, предварительно удалив свои аккаунты во всех социальных сетях.

Именно 5 января девушка в последний раз общалась со своей мамой. Спустя два дня все странички в социальных сетях были удалены. Родственники до сих пор даже не догадываются, где она может находиться.
По приметам у пропавшей атлетическое телосложение, голубые глаза и веснушки на носу. Есть сведения, что сейчас она носит короткие русые волосы и в последний раз ее заметили, когда она покупала билет в Геленджик.
Родные и близкие выражают опасение, что студентка могла попасть в какую-либо секту или под влияние дурных людей.


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