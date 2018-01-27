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Внезапно скончался экс-депутат Госдумы РФ Борис Резник

Сегодня, 16:25

Экс-депутат Госдумы РФ Борис Резник внезапно ушел из жизни. Об этой трагедии, которая произошла 27 января, сообщили СМИ.

Борис Резник на своем жизненном пути занимался не только политической деятельностью. Он известный журналист. Ранее работал в таких издательствах, как «Вечерняя Москва», «Огонек». Занимал должность секретаря Союза журналистов России. За огромный труд в сфере информации его удостоили многими премиями и наградами.

Одной из таких стала «Золотой гонг». 27 января, на 78-м году своей жизни, Борис Резник скончался скоропостижно. Причина смерти пока не сообщается общественности, равно как и дата похорон известного политика, бывшего депутата Госдумы РФ и журналиста.


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