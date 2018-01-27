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В Миассе 95-летнего пенсионера зажало трубой с горячей водой

Сегодня, 15:27

В Миассе 95-летний пенсионер случайно оказался в плену трубы горячего водоснабжения. Мужчину удалось вытащить благодаря усилиям сотрудников спасательной службы.

Как выяснилось, 25 января пенсионер, проживающий на проспекте Октября, упал в ванной комнате. Пытаясь подняться, мужчина схватился за трубу, однако высунуть руку уже не смог. К тому же, неровность соединения со счетчиком поранила ему руку.
Тогда его соседи, которые за ним ухаживали, предприняли попытку самостоятельно вытащить руку, но и у них это не получилось. Пришлось вызвать спасателей. На месте происшествия сотрудниками был демонтирован водосчетчик, а рука пострадавшего освобождена.


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