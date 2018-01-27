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Под Калининградом бездомный кот согрел в холодном сарае пропавшего школьника

Сегодня, 15:19

Под Калининградом пропавший подросток удачно был возвращен домой. Спастись мальчику помог бездомный кот, который всю ночь согревал теплом в заброшенном холодном сарае 13-летнего школьника. В знак благодарности за спасение спасенный ребенок забрал питомца к себе домой на ПМЖ.

В Краснознаменском районе Калининградской области стало известно о доброте кота. Животное прославилось тем, что спасло ушедшего из дома подростка. Мальчик хотел отправиться к бабушке, однако ночь перебила его планы. В результате пришлось заночевать в холодном заброшенном сарае. Как сообщили в УМВД России по региону, жизнь ребенка спас кот, который грел его своим теплом.

В качестве благодарности питомец отправился домой к спасенному мальчику на ПМЖ. Жизни и здоровью подростка угрозы нет. Его состояние оценили как удовлетворительное.


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