В Краснодаре загорелся крупный торговый центр

Сегодня, 14:40

В самом центре Краснодара сегодня днем произошло чрезвычайное происшествие. В одном из крупнейших торговых центров города «Галерея» разгорелся пожар. Проведена экстренная эвакуация посетителей и сотрудников центра.

Как сообщают в коммуникационном подразделении МЧС города, в половине первого дня залы и помещения торгового центра заполнили плотные клубы дыма. Сработали датчики автоматизированной противопожарной сигнализации. Приехавшие на место происшествия спасатели, совместно с охранной службой ТЦ, эвакуировали посетителей и работников торгового центра.

Как оказалось, воспламенилась утеплительная обшивка фасада здания. Огонь распространился по значительной площади. Пожарным за час удалось локализовать очаг возгорания. Еще 20 минут понадобилось на окончательную ликвидацию пожара. В настоящее время эксперты проверяют состояние обшивки и выясняют причины возгорания. Жертв и потерпевших не было.