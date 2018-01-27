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В Челябинской области из окна общежития выпала женщина

Сегодня, 14:33

В Челябинской области из окна общежития выпала мать двоих детей. Тело погибшей молодой женщины обнаружили случайные прохожие на земле утром 26 января.

Как сообщают правоохранители, жительница Миасса упала с высоты с восьмого этажа. Погибшая оставила двоих детей. По словам старшего следователя отдела СУ СКР региона Максима Гайнутдинова, женщине было 26 лет. Специалисты по делам несовершеннолетних определили малых детей в дом ребёнка. Известно, что совсем недавно девушка потеряла мать, пребывала в подавленном состоянии и часто тянулась к спиртному. Полиция выясняет причины гражданки.

Стоит заметить, в последнее время в населённом пункте Строителей проблемные общежития часто попадают в сводку новостей. Ранее 17 января на балконе загорелся мусор, кототрый там складировали долгое время. Причиной стала сигарета, которую бросил один из жильцов в эту кучу.


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