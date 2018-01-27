В промзоне Миасса горит склад лакокрасочных материалов

Сегодня, 14:22

В Челябинской области сегодня утрам спасатели были подняты по тревоге. На окраине Миасса в промышленной зоне вспыхнул ангар, в котором хранились лакокрасочные материалы строительного гипермаркета. О потерпевших и жертвах не сообщается.

По сообщению коммуникационного подразделения МЧС, ангар вспыхнул утром. В субботний день работы на складе не производились, поэтому охранник промышленной зоны заметил пожар, когда столбы черного, едкого дыма поднялись в воздух. Смог затянул весь микрорайон, находящийся поблизости от территории промзоны. Жителям не рекомендуют покидать свои квартиры.

На тушение пожара была мобилизована вся спецтехника, находящаяся в распоряжении спасателей Миасса. На данное время очаг возгорания локализовать не удалось, хотя концентрация едкого дыма значительно уменьшилась. Ликвидации пожара мешает ветер. Спасатели обеспечивают условия, при которых огонь не перекинется на соседние склады.