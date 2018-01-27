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В Сочи алкаши начали сжигать пальмы

Сегодня, 14:27

В Сочи алкаши приступили к сожжению растущих в городе пальм. Что их побудило к подобному занятию, в настоящее время устанавливается.

В Сети уже появилось видео данного события. Кадры ролика показывают деревья, полностью охваченные пламенем. При этом под ними припаркованы автомобили.

Инцидент произошёл на Севастопольской улице. К счастью, пламя не перекинулось на дома, расположенные рядом с деревьями.

В комментариях пользователи сети дают пожелание поймать злоумышленников и отправить их самих в топку.

Местные правоохранители официальных комментарий по данному факту пока не дают. Удалось ли задержать поджигателей, не известно.

Недавно были опубликованы статистические данные по употреблению россиянами алкоголя. Согласно им, оно упало на 80%.


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