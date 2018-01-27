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"На донышке 2.0": 13-летняя школьница ради бутылки вина занялась сексом с пятью сверстниками

Сегодня, 14:03

13-летняя школьница из Москвы очень любила вино и поэтому отдалась сверстникам ради одной бутылки. Пятеро школьников записали на видео, как занимаются с ней сексом, а после попадания видеозаписи в интернет, их задержали. Об этом сообщает издание VladTime.

Девочка пожаловалась маме, что её изнасиловали пятеро парней. После этого женщина подала заявление в полицию, но «насильниками» оказались сверстники 13-летней школьницы. Как позже выяснилось, девочка занялась сексом с двумя юношами в подъезде, а потом возле магазина на Краснодарской улице ради бутылки водки отдалась ещё троим школьникам. Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых парней, но одному удалось сбежать.

Спустя некоторое время полицейские пришли к выводу, что секс был по обоюдному согласию. Девочка после полового акта получила обещанную бутылку вина. Но после того, как в интернете появилось видео секса школьников, девочку стали гнобить. Мама семиклассницы попросила правоохранителей не ругать «насильников». Она призналась, что виной всему могло стать аморальное поведение дочери.


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