В Кабуле в результате взрыва погибли минимум 40 человек, 140 пострадали

Сегодня, 14:03

Сообщается о гибели по меньшей мере 40 человек и 140 пострадавших в результате взрыва в Кабуле сегодня.

Представитель министерства здравоохранения сообщил, что после подрыва автомобиля скорой помощи сегодня в столице Афганистана уже известно о 40 погибших и 140 пострадавших. В дипломатическом квартале Вазир-Акбар-Хан города Кабул сегодня произошел взрыв.

Как выяснилось, на заминированном автомобиле скорой помощи террорист-смертник совершил взрыв на перекрестке Садорат, проезжая мимо двух контрольно-пропускных пунктов. В районе происшествия расположены посольство Индии, а также созданный в 2010 году бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаевым пункт для переговоров с боевиками Верховный совет по делам мира, и бывшее здание МВД города. Известно, что большое количество зданий было повреждено, во многих выбило все окна.

На данный момент функционирующая на территории страны группировка «Талибан»* (запрещенная в России террористическая группировка) уже взяла на себя ответственность за происшествие.

Информации о наличии среди пострадавших представителей Российской Федерации не поступало. Посольство России расположено вдали от места трагедии.