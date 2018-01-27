В Брянске реконструирующего улицу рабочего едва не убило током

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В погоне за сроками подрядчики, выполняющие реконструкционные работы на лестнице на бульваре Гагарина в Брянске, пренебрегли требованиями безопасности, что едва не стоило жизни одному из рабочих. По словам очевидцев, мужчину ударило сильным разрядом электрического тока.

Во время работ отбойником был повреждён кабель. Мужчину поразило электричеством, однако серьёзных травм удалось избежать. Сами сотрудники предприятия-подрядчика утверждают, что руководство знало об угрозе для жизни, однако всё равно направило рабочего на данный участок. Особенное возмущение у них вызвал тот факт, что начальство предпочло скрыть факт производственной травмы, отказавшись от вызова «скорой». При этом рабочие боятся жаловаться на работодателя, поскольку считают, что могут лишиться зарплаты или даже быть уволенными.

Ранее мы писали, что на вагоноремонтном заводе в Смоленской области рабочему раздавило голову.