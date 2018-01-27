В Астрахани мужчину оштрафовали за оскорбление родственницы в Интернете

Сегодня, 12:36

Жителя Астрахани оштрафовали на одну тысячу рублей за оскорбление своей тёти в социальной сети. Мужчина отправил родственнице сообщение, унижающее её честь и достоинство, что было рассмотрено судом, как административное правонарушение.

Всё началось с того, что родная тётя астраханца обратилась в прокуратуру, заявив, что она стала жертвой оскорбления со стороны племянника, с которым у неё сложились давние неприязненные отношения. В ведомстве провели проверку, установили факт правонарушения и квалифицировали его по ст.5.61 КоАП России. Санкция данной правовой нормы предусматривает наказание в виде штрафа от одной до трёх тысяч рублей. Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, но ограничился мерами минимальной строгости.

Ранее мы писали, что житель Калуги, оскорблённый поступком своей возлюбленной, разместил её интимные фото в сети. Действиями мужчины заинтересовались правоохранители.