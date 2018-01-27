В Брянске за считанные минуты погасили горящий автомобиль

Сегодня, 12:25

В Брянске за несколько минут погасили горящую иномарку. Транспортное средство загорелось в Фокинском районе.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного Главного управления МЧС РФ Брянской области. На место вызова немедленно отправились пожарные ПСЧ-3, составом 2 автоцистерн. В пресс-службе ведомства сообщили, что воспламенился моторный отдел транспортного средства Volkswagen. В результате проведённых работ сотрудников пожарной службы возгорание было ликвидировано в 6:50. Пострадавших в данном инциденте нет.

На данный момент устанавливается причина воспламенения.