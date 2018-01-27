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Могилы на Красненьком кладбище погромлены вандалами

Сегодня, 11:45

В Санкт-Петербурге на Красненьком кладбище сотрудник зафиксировал факт вандализма. Могилы потерпели надругательство неизвестных. В результате, 58-летний мужчина констатировал факт разрушений 32 могил вандалами.

 На проспекте Стачек в Санкт-Петербурге неизвестные поглумились над памятью усопших. Это произошло вчера, 26 января.

Сотрудник Красненького кладбища сообщил о выявленном факте в полдень, когда обходил территорию. В результате незаконных действий неизвестных пострадали 32 могилы и надгробия. По факту происшествия проводится проверка, также возбуждено уголовное дело по факту вандализма и причинения ущерба.

К слову, в Северной Осетии мужчина обворовывал могилы умерших людей. Не стесняясь своих неправомерных и аморальных действий, вор грабил и выносил оградки частями в большой сумке с кладбища в поселке Заводской.


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