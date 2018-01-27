Ушёл из жизни журналист Борис Туманов

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Ушёл из жизни Борис Туманов, бывший журналист-международник. Ранее он был сотрудником ТАСС. Он скончался дома в возрасте 79 лет.

Это произошло в ночь на 27 января. У мужчины остановилось сердце. Сообщение об это сделал его сын в своём аккаунте в Facebook. Исходя из информации, смерть его отца была спокойной и безболезненной.

Младший Туманов сообщил, он считает, что жизнь отца была просто невероятной, и ему очень жаль, что он не успел с ним о ней наговориться.

Борис Туманов специализировался на африканских странах, являющихся франкоязычными. В последнее время он был соведущим на радиоэфирах «Эха Москвы».

Кремировать журналиста будут, по данным сына, 29 января.