Следователи опробуют сыр Pepsico

Сегодня, 11:21

Следователи планируют снять пробы с сыра Pepsico. Россельхознадзор намерен возбудить административное производство в сторону известной компании "Вимм-Биль-Данн".

Как оказалось, были выявлены нарушения в законе, который отвечает за регулирование безопасности как сырого, так и пастеризованного молока. На основании проведённых проверок, Рубцовский завод принимал партии молока на переработку, которое хранилось больше указанного в регламенте времени - свыше 36 часов.

Кроме этого, филиалы компании в Красноярском крае, а также в Омской и Новосибирской областях поставляли переработанное молоко с окончившимся сроком годности. Отмечается. что продукт от компании поступал в стены предприятия без осмотра на приёмке. Также были выявлены нарушения в технологии по контролю молока, которое принимают филиалы.