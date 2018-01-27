В Екатеринбурге женщина добивается компенсации за срыв похорон

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Жительница Екатеринбурга, ставшая клиенткой ритуальной компании, обвиняет их в срыве похорон и требует компенсации.

Ирина Калашникова, проживающая в г. Березовском, обратилась в ритуальную компании с просьбой организовать похороны ее мужа. Те взяли с нее стопроцентную оплату, но сама церемония была сорвана.

Прибыв на место захоронения, родственники усопшего обнаружили, что копщики только приступили к разрытию могильной ямы. Вследствие чего все прибывшие проститься с покойным около 10 часов стояли на морозе, до позднего вечера. Когда же яма была готова и гроб начали опускать, оказалось, что она для него слишком маленькая. И похоронщикам пришлось снова докапывать.

Кстати, услуги компании обошлись женщине в 80 тысяч рублей. Представители компании даже не извинились за такой инцидент. Ирина тем временем требует вернуть деньги за услуги, не полученные вовремя. Изначально сотрудники были согласны выплатить ей всего 10 тысяч от всей суммы, а после и вовсе отказались разговаривать.

Как оказалось, все хорошие отзывы в Интернете по отношению к этой компании являются не настоящими. К тому же, ночными погребениями они занимаются довольно часто. По словам жителей, сотрудники ритуалки срывают сроки, да еще и работают без разрешения. Для их наказания необходимо коллективное письмо в прокуратуру.