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Под Волгоградом горела масленичная пыль от семечек

Сегодня, 12:03

Под Волгоградом горела масленичная пыль, образующаяся при переработке семечек. Пожар произошёл на Элеваторной улице в селе Зензеватка.

Сообщение сделано пресс-службой регионального МЧС. По предоставленной информации, горело помещение общей площадью 25 м2. Металлический ангар использовался в качестве сушилки.

Установлено, что пожар вызвала загоревшаяся масленичная пыль. Предполагается, что его причиной было нарушение технологического процесса при приготовлении продуктов из семечек.

Пожарные прибыли оперативно и ликвидировали возгорание за 13 минут. Рядом с загоревшимся объектом находится элеватор, где хранится зерно. К счастью, пламя не успело перекинуться на него.


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