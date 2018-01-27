Под Волгоградом горела масленичная пыль от семечек

Сегодня, 12:03

Под Волгоградом горела масленичная пыль, образующаяся при переработке семечек. Пожар произошёл на Элеваторной улице в селе Зензеватка.

Сообщение сделано пресс-службой регионального МЧС. По предоставленной информации, горело помещение общей площадью 25 м2. Металлический ангар использовался в качестве сушилки.

Установлено, что пожар вызвала загоревшаяся масленичная пыль. Предполагается, что его причиной было нарушение технологического процесса при приготовлении продуктов из семечек.

Пожарные прибыли оперативно и ликвидировали возгорание за 13 минут. Рядом с загоревшимся объектом находится элеватор, где хранится зерно. К счастью, пламя не успело перекинуться на него.