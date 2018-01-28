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Преодолев 8 км до дома, омичка обморозилась из-за отсутствия автобуса

Сегодня, 00:15

Жители деревни 18 Партсъезд Омского района намерены разобраться с отсутствием автобуса в Андреевку. Причиной обращения в прокуратуру стало обморожение 18-летней омички, которая накануне преодолела 8 км до дома в мороз 35°C.

 Прокуратуре Омска предстоит разобраться с правомерностью действий перевозчика, который не дал на маршрут рейсовый автобус. С таким заявлением обратились жители деревни 18 Партсъезд и Андреевка. Люди обеспокоены ситуацией травмирования 18-летней девушки. Известно, что омичка, была вынуждена в 35°C мороз отправиться пешком домой.

В результате незапланированного путешествия пострадавшая получила обморожения второй степени. Информацию подтвердили врачи, которые оказывали помощь девушке.


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