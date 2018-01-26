VistaNews.ru


В Пермском крае три ребенка и двое взрослых погибли в пожаре

Вчера, 23:49

Спасатели продолжают борьбу с пожаром на улице Ломоносова в поселке Ильинский в Пермском крае. В результате возгорания погибли три ребенка и двое взрослых. Причины инцидента уточняют правоохранители.

В Пермском крае зафиксировано чрезвычайное происшествие. В поселке Ильинский поступил сигнал пожарным о возгорании строения. На место прибыли спасатели и медики. Прибывшие на вызов о пожаре на улице спасатели тушили возгорание по второму уровню сложности. На данный момент известно о гибели пятерых человек: троих детей и двух взрослых. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются и проверяются версии случившегося.

К слову, в Москве удалось сохранить жизни шестерым гражданам из горящего общежития ВС РФ.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.