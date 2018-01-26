В Пермском крае три ребенка и двое взрослых погибли в пожаре

Вчера, 23:49

Спасатели продолжают борьбу с пожаром на улице Ломоносова в поселке Ильинский в Пермском крае. В результате возгорания погибли три ребенка и двое взрослых. Причины инцидента уточняют правоохранители.

В Пермском крае зафиксировано чрезвычайное происшествие. В поселке Ильинский поступил сигнал пожарным о возгорании строения. На место прибыли спасатели и медики. Прибывшие на вызов о пожаре на улице спасатели тушили возгорание по второму уровню сложности. На данный момент известно о гибели пятерых человек: троих детей и двух взрослых. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются и проверяются версии случившегося.

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