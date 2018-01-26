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Во время стрельбы в Амстердаме есть один погибший

Вчера, 23:09

Во время перестрелки на территории Амстердама один человек погиб. Еще несколько граждан получили тяжелые ранения и доставлены в клинику.

По оперативным данным достоверного источника, во время перестрелки в центральной части Амстердама, погиб один мирный житель. Кроме него, есть и раненые. Точное число их пока не указывается, но есть информация, что все раненые доставлены в клинику. Медики также не комментируют состояние их здоровья.

Сотрудники полиции пока молчат о правовой оценке события. Стрельбу в Амстердаме, которая была организована 26 января, оперативники пока не относят к проявлению терроризма. Пока что идет проверка всех гипотез, поэтому сведения, доносящиеся общественности, минимальные.


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