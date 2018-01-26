Альпинистов, пропавших на Эльбрусе, нашли живыми

Вчера, 23:00

Альпинистов, прибывших из Белоруссии и пропавших двое суток назад на Эльбрусе, нашли живыми. Сообщение об этом сделано участниками их поисков.

Двое альпинистов из Белоруссии, вознамерившихся покорить Эльбрус, пропали два дня назад. Их удалось 26 января найти спасателям. Они в тот момент находились на высоте с отметкой в 3600 метров. Обнаружили пропавших на месте расположения перевала Ирик. Согласно сообщению, это произошло в 18-35. Сейчас белорусские альпинисты спускаются к базе спасателей, пользуясь восточным склоном Эльбруса.

Травмы или увечия они при инциденте не получили. Такая информация обнародована пресс-службой регионального МЧС. Согласно размещённой информации этого ведомства, два туриста, которые прибыли из Белоруссии, пошли «покорять» Эльбрус, не пройдя регистрации в местном МЧС. После этого они один раз вышли на связь со своими родственниками, после чего вестей от них не поступало. Именно те и забили тревогу. Поиски местных спасателей увенчались успехом. Сейчас вся группа в полном составе своим ходом спускается на базу.

В спасательной операции участвовали 10 профессионалов. Пропавшие также оказались не новичками. Как стало известно, они пережидали возникшую на Эльбрусе непогоду, укрывшись в достаточно безопасном месте. Помимо того, они для покорения этой горы выбрали традиционный маршрут, на котором их и обнаружили.