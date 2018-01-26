В Тюмени несколько часов никто не подходил к лежащему без сознания в мороз пенсионеру

Вчера, 22:37

В Тюмени пенсионер несколько часов пролежал на морозе на улице. 86-летний мужчина в это время был без сознания, его обнаружила родная племянница.

Пенсионер в Тюмени потерял внезапно сознание возле своего дома. Мужчина упал вниз лицом и не мог самостоятельно встать, а помочь ему было некому. Соседей, видимо, не было, а его племянница находилась в это время на работе. После нескольких часов непрерывного лежания на морозе 86-летний житель Тюмени все же был найден своей родственницей. Девушка вызвала скорую помощь.

В итоге осмотра пострадавшего мужчины был установлен диагноз обморожение конечностей и лица. Пенсионера госпитализировали в больницу. В данный момент он проходит обследование на предмет выяснения причин, по которым он потерял сознание. Медики предполагают, что главной причиной может служить гипертония.