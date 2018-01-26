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На Урале жителей дома мороз замуровал в подъезде

Вчера, 22:09

В одном из многоквартирных домов на Урале дверь подъезда примерзла, и жители не смогли открыть ее, чтобы спокойно пойти по своим делам. Это событие произошло на территории Красноуральска.

 В одном из пабликов Красноуральска в соцсети появилось сообщение, что ночью 26 января в городе столбики термометров показали -30 градусов мороза. Такая температура способствовала одному из неприятных явлений. В одном из многоквартирных домов примерзла входная дверь в подъезде. Итогом такого явления стали трудности для жителей. После того, как многие жители квартир не смогли выбраться на улицу, нервы у некоторых окончательно сдали.

Люди перезвонили на свои рабочие места в организациях и сообщили начальству о произошедшем случае. В итоге им просто дали внезапный выходной день. Причиной примерзания двери жители дома называют проблемы на тепломагистрали. Так как в этом месте снег постоянно тает, в результате мороза получилась наледь, которая и заблокировала вход.


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