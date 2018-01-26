В «Шереметьево» задержали пассажира бизнес-класса, ударившего стюардессу

Вчера, 20:46

В столичном аэропорту «Шереметьево» задержали мужчину, которого обвиняют в нападении на стюардессу. Пассажир рейса «Москва – Нью-Йорк» якобы ударил бортпроводницу и устроил дебош на борту самолёта.

По словам представителей МВД, нарушителя задержали после возвращения в Россию. Им оказался 38-летний житель Москвы. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту хулиганства и нанесения побоев. Мужчину опросили, после чего отпустили под обязательство о явке. Что стало причиной конфликта, как и то, когда произошёл данный случай, не известно.

Ранее мы писали, что россиянин, возвращавшийся с отдыха в Доминикане, умер на борту самолёта. После того, как пассажиру стало плохо, пилоты совершили экстренную посадку в ближайшем аэропорту, однако медики не смогли спасти жизнь мужчины.