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В Ульяновской области заморозили до ОРЗ 20 воспитанников детсада

Вчера, 20:30

В Мелекесском районе Ульяновской области у 20 детей врачи диагностировали ОРЗ. После выяснили, что пострадавшие воспитанники одной группы из детсада села Новоселки. Причиной массовой простуды, скорее всего, стало нарушение температурного режима в группе. Информацию по инциденту сообщил председатель регионального правительства Александр Смекалин.

Под Ульяновском произошло массовое заболевание ОРЗ детей дошкольного возраста. Информацию сообщил в соцсети Александр Смекалкин. Чиновник рассказал, что в результате нарушения температурного режима в группе детского сада села Новоселки, воспитатели стали виновниками происшествия. В результате недосмотра со стороны взрослых 20 детей стали пациентами местной больницы.

Напомним, согласно СанПиНу и Межгосударственному стандарту ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», проводится мониторинг температуры в детских садах. Так, согласно нормативам, в спальне младшей группы в холодное время года оптимальная температура воздуха составляет 20-22°C, а в помещении туалета для ясельных групп в холодное время года - 21-23°C.


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