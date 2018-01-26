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Жительница Петербурга сломала позвоночник в фитнес-клубе

Вчера, 19:20

В Петербурге молодая мама сломала позвоночник в фитнес-клубе. Женщина подскользнулась на ступеньках, когда выходила из бассейна. Инцидент имел место на улице Обуховской Обороны.

Как сообщает пострадавшая, она пришла туда впервые со своим ребёнком в группу с грудничками. Поднимаясь с ребёнком на руках по скользким ступенькам, которые не были оборудованы перилами, молодая мама упала вниз. После на помощь сбежались сотрудники заведения. Женщине предложили вызывать скорую помощь, но та отказалась, так как переживала за ребёнка. Пострадавшая ушла домой.

Немного позже она обнаружила у себя на спине гематому, в связи с чем обратилась к специалистам. Результаты МРТ показали перелом двух позвонков. Пострадавшая обратилась в фитнес-центр с жалобой, но от администрации не последовало какой-либо реакции. Однако после того, как женщина опубликовала инцидент в сети, с ней всё-таки связались. Теперь женщине необходимо лечение в медицинской академии.


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