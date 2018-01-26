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В Ростове на заводе "Балтика" рабочего раздавил бурильный шнек

Вчера, 19:16

На заводе "Балтика" в Ростове произошло ЧП. Бурильный шнек обвалился с высоты восьмого этажа и раздавил 38-летнего рабочего. Пострадавший умер на месте от полученных травм. Информацию о происшествии на улице Доватора подтвердили в СУ СКР по Ростовской области.

Официальный представитель СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева подтвердила факт гибели работника на заводе. Так, по информации следствия, 26 января во время настройки бурильного шнека на высоте восьмиэтажного дома зафиксирован обвал детали механизма бурильной установки. Внизу находился один из работников 1979 года рождения. По факту смерти человека на производстве проводится проверка.

Ранее в Свердловской области погиб рабочий на шахте «Кальинская».


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