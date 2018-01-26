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В Москве задержали несовершеннолетних волонтёров Навального

Вчера, 19:05

В Москве правоохранители задержали троих волонтёров из штаба «профессионального оппозиционера» Навального. Сообщается, все они - несовершеннолетние.

В прессе уже появились сообщения о том, что задержание было незаконным. В то же время силовики информируют, что задержанные подростки готовились к проведению в Москве незаконных протестных акций. Распоряжаться их судьбой при этом должен не «гуру», а собственные родители, поскольку те, фактически, ещё являются детьми.

Задержание случилось под вечер 26 января. Подростков, задержанных в штабе Навального, отвезли в «Даниловский» ОВД. Представители самого «яростного оппозиционера» уже отметились очередным кофузом. Они сообщили, одного задержали за то, что ребёнок «потерялся». По их словам, он ничего ни наклеивал на стены и не раздавал прохожим. Родители «просто» потеряли своего сына и обратились к полицейским. Те его нашли.

Сообщение об этом появилось в Сети. Подросток оказался вполне нормальным для своего 14-летнего возраста человеком. При этом он обладал «коммунистическими взглядами» и «кашей» в голове, свойственной подросткам.

Его страница, что естественно, содержала агитационные сентенции о подготавливаемых с его помощью «протестных демонстрациях». Подростка вернули родителям.


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