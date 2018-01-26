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В Иркутске 15-летний подросток пострадал во время прыжков на батуте

Вчера, 17:35

В Иркутске 15-летний школьник получил травму ноги во время прыжков на батуте. С заявлением об инциденте обратилась в полицию мать подростка. Против руководства аттракциона батутов проводится расследование. Причиной стал отказ в оказании первой медицинской помощи.

 Гражданка написала заявление в полицию Иркутска на руководство батутной арены на улице Советской. Причиной обращения женщина указала отсутствие желания у администрации развлекательного аттракциона оказать медпомощь пострадавшему. Мальчик получил повреждение нижней конечности при игре на батуте.

По факту ведется расследование СК РФ. Если вину администрации докажут, то виновные понесут наказание по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Некомпетентные сотрудники или управляющие могут сесть за решетку на срок до 2 лет.


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