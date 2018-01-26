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Во Внуково перед брачной ночью жених убил гостя свадьбы из-за ревности

Сегодня, 16:21

21 января Анастасия Нестерова и Алексей Скоробогатов поженились. Когда они решили снять номер в гостинице, туда пришёл пьяный гость с торжественного мероприятия и лёг спать к невесте. Это не понравилось жениху, и он убил мужчину.

Инцидент произошел 21 января в гостинице «Уют» во Внуково. Именно там Нестерова и Скоробогатов решили провести свою первую брачную ночь. 36-летняя невеста зарегистрировала номер на себя. В гостиницу пришёл и один из пьяных гостей. 34-летний Илья Каплун разделся и лёг в кровать невесты.

Именно в таком состоянии его застал 42-летний Скоробогатов. Долго не думая, он достал бутылку из-под шампанского и ударил ей гостя свадьбы. Его доставили в больницу, после чего он впал в кому. Каплунина не удалось спасти, а Нестерова теперь в качестве жены может носить передачки в тюрьму к своему супругу. Как стало известно VistaNews, причиной убийства стала ревность Скоробогатова.


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