В Кемерове женщина скончалась в трамвае

Сегодня, 14:07

В Кемерове пассажирка умерла в салоне трамвая. Смертельный случай произошёл 25 января по маршруту №8. Женщине стало плохо, когда она вошла в трамвай на остановке "Чкалова" в 17:40.

Пассажиры, сидящие рядом, тотчас же сообщили о том, что женщина преклонного возраста пожаловалась на своё плохое самочувствие. Диспетчер сообщил о происшествии в скорую. На место прибыла бригада медицинских сотрудников, они оценили состояние женщины крайне тяжёлым. Было принято решение оказать неотложную помощь непосредственно в трамвае, но спасти горожанку не удалось. В 18:15 врачи констатировали смерть.

Пока на месте работали эксперты, вагон был вынужден стоять на месте. Пассажиры пересели в другой трамвай. Передвижение транспорта одной ветки было закрыто. На данный момент специалисты проводят оперативные работы по установлению причины смерти пенсионерки.