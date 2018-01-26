VistaNews.ru


В Кемерове женщина скончалась в трамвае

Сегодня, 14:07

В Кемерове пассажирка умерла в салоне трамвая. Смертельный случай произошёл 25 января по маршруту №8. Женщине стало плохо, когда она вошла в трамвай на остановке "Чкалова" в 17:40.

Пассажиры, сидящие рядом, тотчас же сообщили о том, что женщина преклонного возраста пожаловалась на своё плохое самочувствие. Диспетчер сообщил о происшествии в скорую. На место прибыла бригада медицинских сотрудников, они оценили состояние женщины крайне тяжёлым. Было принято решение оказать неотложную помощь непосредственно в трамвае, но спасти горожанку не удалось. В 18:15 врачи констатировали смерть.

Пока на месте работали эксперты, вагон был вынужден стоять на месте. Пассажиры пересели в другой трамвай. Передвижение транспорта одной ветки было закрыто. На данный момент специалисты проводят оперативные работы по установлению причины смерти пенсионерки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.