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Школьные повара в Екатеринбурге накладывают еду голыми руками

Сегодня, 13:28

В столовой школы № 16 в Екатеринбурге повара голыми руками накладывают еду в тарелки. Такой информацией поделились родители школьников.

Современная молодежь стала очень компетентной в вопросах, которые касаются всех сфер жизнедеятельности. Так, в среднеобразовательной школе № 16 в Екатеринбурге на мобильные телефоны дети сняли процесс накладывания пищи в тарелки. Многие из школьников были шокированы тем, что повара не надевают на руки перчатки. Известно, что данный факт привел к тому, что многие ученики теперь отказываются питаться в школьной столовой.

 Видео посмотрели и родители школьников, которые пришли в ужас и возмутились таким положением дел в школьной столовой. Свои претензии они направили в городской департамент образования и местные средства массовой информации. Многие родители возмущены тем, что санитарно-эпидемиологическая служба попросту закрывает глаза на такую ситуацию.

Руководство школы и городского отдела образования не прокомментировало сложившуюся ситуацию. Там заявили, что выскажут свое мнение только после проведения полного расследования ситуации. На данный момент известно, что в учебном заведении проводятся проверки всеми заинтересованными организациями, их результаты пока неизвестны.


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