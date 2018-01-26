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В Брянске ледяная глыба едва не убила ребенка на улице Киевской

Сегодня, 13:22

В социальной сети "ВКонтакте" одна из жительниц Брянска сообщила о том, что на улице Киевской ее ребенка чуть не убила ледяная глыба, сорвавшаяся с балкона.

 Происшествие случилось днем пятницы возле дома №65, который расположен на Киевской улице. Как сообщается, сосулька, имевшая приблизительно 5 сантиметров толщины, упала буквально в двух шагах от ее мальчика. К счастью, ребенок успел заметить опасность и вовремя отпрыгнуть, что его и спасло.
После инцидента женщина позвонила в ЖЭК с просьбой принять меры, на что ей ответили, что снег с крыши данного дома уже убирали, а вот сосульки, висящие с балконов, должны убирать сами собственники квартир. Для этого коммунальщики оставили на подъездах объявления.
В администрацию города также была подана жалоба, но чем это закончилось, пока неизвестно. Однако в любой момент есть риск, что другой прохожий, не заметивший угрозу, может серьезно пострадать.


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