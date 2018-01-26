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В Кузбассе пустые вагоны создали пробку на железной дороге

Сегодня, 13:16

Для обеспечения нормальной работы железной дороги в Кузбассе руководство приняло решение о смещенной погрузке на срок с декабря по январь. Избежать пробок не удалось из-за погодных условий, пустые вагоны сформировали гигантский затор.

На участке железной дороги, который проходит через Кузбасс, образовалась пробка из 32-33 тысяч пустых железнодорожных вагонов. Известно, что количество таких проблемных вагонов с каждым днем становится все больше и больше. Такая ситуация привела к тому, что 10% составов не могут проехать через указанный участок РЖД, а некоторые составы не могут добраться до дальневосточных портов и разгрузиться.

Как сообщают специалисты, полностью разрешить сложившуюся ситуацию можно будет не ранее чем через месяц. Среди основных причин такой ситуации называются плохие погодные условия, которые сложились в регионе, и продолжительные праздники, которые затянули плановую погрузку-выгрузку составов. Позитивной стороной данной ситуации является высокая раскупаемость угля.

Такая ситуация складывается уже не впервые. На протяжении 20 лет именно в данный период образуются заторы, а для их предотвращения использовалась схема смещенной погрузки с декабря на январь.


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