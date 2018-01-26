В Петербурге на станции метро «Приморская» умер ветеран труда

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В Петербурге на станции метро «Приморская» правоохранители оказывали помощь человеку, потерявшему сознание. Потерпевший оказался ветераном труда. Скорая помощь не успела оказать помощь, в результате мужчина умер.

Правоохранители Питера сообщают о смерти ветерана труда на станции метро «Приморская». Человеку стало плохо, ему пытались оказать помощь медики, однако они не успели вовремя. Документы при умершем помогли разыскать родню и сообщить об инциденте. Информацию сообщает издание iReactor.

К слову, в Судаке в храме во время службы умер прихожанин. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

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