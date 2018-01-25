Во Владивостоке полиция ищет мужчину, "уводящего детей"

Вчера, 23:58

Во Владивостоке сотрудники полиции проверяют информацию о мужчине, который «уводит детей». Хотя официальных заявлений о пропаже пока не поступало, родителей и подростков предупредили об осторожности.

Сотрудники полиции Владивостока активно начали проверки информативных данных с социальных ресурсов, которые свидетельствуют о появлении в городе странного мужчины. Согласно записям пользователей, мужчина охотится за чужими детьми разного возраста. Оперативники в городе проверяют всех подозрительных лиц из группы риска. Пока сообщений о пропаже детей от жителей города не поступало. Но пресс-служба МВД региона предупредила население о мерах нужной предосторожности.

Детям советуют не ходить самим по улице, а родителям – забирать своих чад из школы. Также сотрудники МВД обратились с просьбой сообщать обо всех подозрительных личностях, которые могут появляться на детских площадках, школьных дворах и возле домов.