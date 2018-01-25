В Крыму столкнулись с угрозами коллекторов за несуществующие долги

Вчера, 23:15

Жители Крыма столкнулись с угрозами коллекторов. Люди говорят, что им угрожают физической расправой за долги посторонних людей.

Население Крыма страдает от постоянных угроз сотрудников коллекторских фирм. Агенты по работе с задолженностью активно рассылают людям СМС-угрозы зверской расправы с родными за неуплату чужих долгов. С одним из таких случаев столкнулся мужчина в Симферополе и его соотечественница. По рассказам мужчины, ему начали звонить коллекторы по оплате долга бывшего коллеги, который указал его номер телефона в качестве контактного. После объяснений, что он уже не работает с этим должником, коллекторы не успокоились. На телефон начали приходить угрозы расправы с родными.

Мужчина вынужден был обратиться в полицию, где ему отказали в решении проблемы, мотивируя отсутствием информации об авторе. Подобный случай произошел и с женщиной, которая также стала жертвой чужой задолженности. Она обратилась в полицию. В ближайшее время руководство МВД Крыма обещало разобраться в этих вопросах.