На Украине вертолет МИ-8 врезался в вышку и упал, есть погибшие

Вчера, 22:23

На Украине произошло крушение вертолета МИ-8. Воздушное транспортное средство столкнулось с телевышкой и упало, есть погибшие.

По информации, полученной из достоверного источника, знакомого непосредственно с ситуацией, в Кременчуге 25 января произошло крушение вертолета МИ-8. В данный момент на месте происшествия возник пожар, который стараются потушить местные сотрудники МЧС. Как было предварительно установлено, вертолет МИ-8 врезался в телевышку и рухнул на землю. В момент аварии на борту присутствовали три человека.

После столкновения вертолет разлетелся на куски еще в воздухе. По данным СМИ, обломки корпуса видно везде на месте происшествия. Пожар тушат, но остаток МИ-8 постоянно воспламеняется. Выжить в катастрофе не удалось никому. Бригада медиков из Кременчуга и Полтавы присутствует на месте аварии.