В Ростове на автовокзале сгорел полностью автобус

Вчера, 21:05

Автобус полностью сгорел в Ростове. Транспортное средство находилось на стоянке автовокзала города, пассажиров в салоне на было. По оперативным сведениям сотрудников МЧС Ростова, пожар на автостанции города возник 25 января в вечернее время.

Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС в 18:02. Звонивший рассказал, что на автовокзале загорелся пассажирский автобус. На место происшествия выехала немедленно пожарная команда из 12 сотрудников. Уже в 18:30 огонь был полностью ликвидирован.

После осмотра салона сгоревшего автобуса экспертами МЧС было установлено, что пассажиров на момент пожара внутри не было. Ведь транспортное средство находилось на стоянке, водителя также на месте не обнаружено. Причину возгорания специалистам предстоит выяснить. Вероятность, что к искре привела неисправность внутри двигателя вполне реальна, но может иметь место и поджог. Официальной версии пока нет. Площадь пожара составила 30 кв. метров.