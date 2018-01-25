VistaNews.ru


В Ростове на автовокзале сгорел полностью автобус

Вчера, 21:05

Автобус полностью сгорел в Ростове. Транспортное средство находилось на стоянке автовокзала города, пассажиров в салоне на было. По оперативным сведениям сотрудников МЧС Ростова, пожар на автостанции города возник 25 января в вечернее время.

 Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС в 18:02. Звонивший рассказал, что на автовокзале загорелся пассажирский автобус. На место происшествия выехала немедленно пожарная команда из 12 сотрудников. Уже в 18:30 огонь был полностью ликвидирован.

После осмотра салона сгоревшего автобуса экспертами МЧС было установлено, что пассажиров на момент пожара внутри не было. Ведь транспортное средство находилось на стоянке, водителя также на месте не обнаружено. Причину возгорания специалистам предстоит выяснить. Вероятность, что к искре привела неисправность внутри двигателя вполне реальна, но может иметь место и поджог. Официальной версии пока нет. Площадь пожара составила 30 кв. метров.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.