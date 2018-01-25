В Башкирии ураган нанёс значительный ущерб

Вчера, 21:15

В ночь с 23 на 24 января в Белоцерском районе, Башкирия, от ураганного ветра был нанесен значительный ущерб хозяйственным пристройкам и домам девяти жителей.

Резкие и сильные порывы ветра оборвали провода, оставив девять жилых домов без света. 24 января спасательные службы восстановили энергоснабжение в селе. Ремонтные работы велись на протяжении всего дня. Администрация района сообщила, что у трёх жилых домов повреждены крыши, веранды, обшивки домов. Нежилые строения и дворовые пристройки потерпели более сильные разрушения, у некоторых сорваны крыши.

Пострадавших от урагана нет. Службы ведут подсчет нанесенного ущерба. Необходимости во временном переселении жителей нет.